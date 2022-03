Polizeibericht aus Leonberg Lastwagenfahrer übersieht Hyundai

Leonberg - Bei einem Spurwechsel ist es am Mittwoch gegen 10.30 Uhr auf der Autobahn 81 im Bereich des Engelbergtunnels zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 57 Jahre alter Lastwagenfahrer von Karlsruhe kommend bei der Überleitung von der A 8 auf die A 81 in Richtung Heilbronn auf der rechten Spur unterwegs. Aus Richtung München kommend fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Hyundai auf dem linken Fahrstreifen in diesen Bereich der A 81 ein.