Polizeibericht aus Leonberg Lastwagen gerät auf der A 8 in Brand

Leonberg - Wegen eines technischen Defekts – so vermutet die Polizei – ist am Mittwoch gegen 9.55 Uhr ein Lastwagen des Typs Citroen Jumper auf der A 8 auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Leonberg-Ost in Brand geraten. Deshalb musste die Feuerwehr Leonberg gerufen werden, die mit vier Fahrzeugen und zwölf Wehrleuten im Einsatz war. Der Brand an dem Lastwagen, der auf dem Standstreifen stand, konnte zügig gelöscht werden.