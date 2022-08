Polizeibericht aus Leonberg Lasterfahrer haut nach Unfall ab

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall zwischen einem Lastwagen und einem VW, der sich am Montagnachmittag in der Renninger Straße in Leonberg ereignet hat. Nach bisherigen Zeugenaussagen befuhr der Laster gegen 15.50 Uhr die Renninger Straße aus dem Gewerbegebiet Hertich kommend und wollte offensichtlich an der Einmündung zur Südrandstraße nach rechts in Richtung Autobahnanschlussstelle Leonberg-West abbiegen. An der dortigen roten Lichtzeichenanlage hielt er vor einem 58-jährigen VW-Fahrer an.