Polizeibericht aus Leonberg Laster fährt Außenspiegel ab

Leonberg - Ein bislang unbekannter Lasterfahrer hat am Mittwoch gegen 10.30 Uhr in Eltingen in der Wilhelmstraße einen Unfall verursacht. Anschließend machte er sich davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Der Unfallverursacher streifte im Vorbeifahren einen geparkten Mercedes und einen auf der linken Straßenseite haltenden anderen Lkw. Bei beiden Fahrzeugen wurden die Außenspiegel beschädigt. Hinweise an die Polizei, Telefon 0 71 52 / 60 50.