Um die Tiere von der in der Nähe verlaufenden Autobahn wegzudrängen, wurde eine größere Anzahl an Einsatzkräften und Helfern zusammengezogen. Gemeinsam mit den Eigentümern scheuchten 18 Polizeibeamte des Polizeireviers Leonberg, der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz die in Ausbildung befindlichen Therapietiere, die vom Leonberger Betreuungsverein Fish in der Demenzbegleitung eingesetzt werden, in Richtung ihres Geheges und weg von der Autobahn.