Leonberg - Der Ladendetektiv eines Lebensmittelmarkts in einem Einkaufszentrum in Leonberg hat es am Dienstagabend mit einem aggressiven Dieb zu tun bekommen. Gegen 18.30 Uhr hatte der Detektiv hatte beobachtet, wie der noch unbekannte Täter eine Getränkedose und ein paar Socken aus der Auslage nahm. Doch anstatt die Ware an der Kasse zu bezahlen, versteckte er sie in seiner Kleidung und bezahlte lediglich eine Packung Tabakwaren. Als ihn der Detektiv darauf ansprach, weigerte sich der Täter, mit ins Büro des Detektivs zu gehen. Es entspann sich ein Gerangel zwischen den beiden Männern, wobei dem Dieb die Flucht ohne das Diebesgut gelang. Der Ladendetektiv wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.