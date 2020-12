Leonberg - Vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach Polizeiangaben der Grund für einen Unfall am Mittwoch gegen 17.45 Uhr auf der A 8 gewesen. Eine 22-jährige VW-Fahrerin kollidierte in Fahrtrichtung Karlsruhe auf der Höhe Leonberg mit dem Opel eines 67-Jährigen. Der Mann musste sein Fahrzeug aufgrund eines Verkehrsstaus stark abbremsen, was der nachfolgenden 22-Jährigen nicht mehr gelang. Der VW musste abgeschleppt werden. Die Schäden an beiden Autos wurden auf etwa 22 000 Euro geschätzt.