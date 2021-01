Polizeibericht aus Leonberg Kettenreaktion im Engelbergtunnel

Leonberg - Ein Spurwechsel im Engelbergtunnel hat am Donnerstag zu einer Kettenreaktion geführt. Wie die Polizei am Freitag berichtet, war ein 57-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der Überleitung der Autobahn 8 aus Richtung Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs. Im Tunnel wollte er dann auf die rechte Spur wechseln. Vermutlich übersah er hierbei einen 67 Jahre alten Mann in seinem VW. Durch den Zusammenstoß drehte sich der VW in der Folge vor den Sattelzug und schleuderte anschließen weiter nach links.