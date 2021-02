Polizeibericht aus Leonberg Junge Männer prellen Taxi-Fahrer

Partygäste flüchten in alle Richtungen

Der geprellte Taxifahrer wandte sich an die Polizei. Am ursprünglichen Fahrtziel stießen die Beamten auf eine Coronaparty. Rund zehn Personen feierten im Untergeschoss des Hauses. Ein Zeuge ermöglichte den Einsatzkräften das Betreten des Hauses, woraufhin die Partygäste im Alter zwischen 17 und 19 Jahren in alle Richtungen flüchten wollten: Einige versuchten es über die Terrassentür und eine Kellertür, während drei Personen sich in Schränken versteckten und zwei weitere Partygäste sogar aufs Dach flüchteten.