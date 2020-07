Nach Darstellung der Polizei haben sich die Ereignisse wie folgt abgespielt: Der mutmaßliche Täter, ein Beifahrer in einem schwarzen Sportwagen, spricht die Frau in der Altstadt in der Zwerchstraße aus dem Wagen heraus an. Vermutlich unter einem Vorwand überredet er die Frau, ins Auto einzusteigen.