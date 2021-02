Polizeibericht aus Leonberg Junge Frau von älterem Mann sexuell belästigt

Leonberg - Ein älterer Mann soll eine junge Frau am Dienstag in der Römerstraße in Leonberg sexuell belästigt haben. Wie die Polizei berichtet, saß die 18-Jährige gegen 17 Uhr auf einer Bank vor einem Einkaufszentrum, als sich der Mann neben sie setzte. Er suchte das Gespräch mit ihr, sprach aber selbst kein Deutsch. Deshalb verständigten sich die beiden mittels eines Übersetzungsprogramms auf einem Handy.