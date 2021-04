Polizeibericht aus Leonberg Jogger tritt gegen Auto und haut ab

Leonberg - Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu einem Streit zwischen einem Jogger und einer Autofahrerin geben könne. Am Dienstag gegen 19.15 Uhr fuhr eine 30-jährige Ford-Lenkerin auf der Straße „Unter dem Längenbühl“ und überholte dort einen bislang unbekannten Mann, der mit einem Kinderbuggy am rechten Fahrbahnrand joggte. Als sich die Ford-Fahrerin an der Auffahrt zur Renninger Straße befand, wurde sie von dem Jogger eingeholt. Nachdem er ihr Fahrzeug umrundet hatte, rüttelte er zunächst an der Fahrertür, um die Frau offenbar auf ihren Überholvorgang anzusprechen. Da die Fahrertür allerdings verschlossen war, soll der Mann laut Polizeiangaben in Rage geraten sein und mit dem Fuß gegen das Auto getreten haben.