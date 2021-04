Polizeibericht aus Leonberg In Schlangenlinien auf der Autobahn

Leonberg - Eine Fahrt in Schlangenlinien hat die Polizei in der Nacht zum Dienstag gegen 0.50 Uhr auf den Plan gerufen. Ein 50-jähriger Autofahrer ist derart auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim mit seinem Alfa Romeo unterwegs gewesen. Die Beamten einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion leiteten den Mann mit eingeschaltetem Blaulicht an der Anschlussstelle Rutesheim von der Autobahn. Dort folgte er jedoch nicht den Anhaltezeichen, sondern setzte seine Fahrt zunächst in Richtung Weissach fort, bevor er an einer roten Ampel gestoppt werden konnte.