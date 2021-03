Leonberg - Das Hospiz Leonberg und die Polizei warnen vor falschen Spendensammlern. Demnach soll am Samstag ein junger Mann in Leonberg von Haustür zu Haustür gezogen sein, um Spenden für ein „Hospiz-Mobil“ zu sammeln. „Das Hospiz Leonberg führt keine Sammelaktionen an den Haustüren durch und betreibt auch kein Hospiz-Mobil“, teilt der Verein mit.