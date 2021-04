Leonberg - Ein bislang unbekannter Dieb hat am Donnerstagvormittag einer älteren Dame die Handtasche gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich die 79-Jährige in der Zeit zwischen 10.30 und 11 Uhr auf dem Wertstoffhof in der Bahnhofstraße in Leonberg auf. Ihre Handtasche lag in ihrem schwarzen Opel Adam. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Telefonnummer 0 71 52 / 60 50, zu melden.