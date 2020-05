Polizeibericht aus Leonberg Gestoßen und bespuckt

Leonberg - Ein 25-Jähriger hat am Sonntagmittag gegen 13.40 Uhr einen 63-Jährigen am Leonberger Bahnhof gestoßen und ihn anschließend bespuckt. Die beiden Männer gerieten zunächst in der Unterführung in einen Streit, weil sich der Jüngere wohl nicht an die Infektionsschutzmaßnahmen hielt. Der 25-Jährige soll daraufhin den 63-Jährigen am Hals gepackt und von sich weggestoßen haben. Anschließend spuckte er dem Reisenden offenbar zudem gegen den Oberkörper. Nach der Tat flüchtete der Mann zusammen mit seinen zwei Begleitern aus der Unterführung, konnte allerdings kurz darauf durch zwei Streifen der Landespolizei vorläufig festgenommen werden. Der 63-Jährige blieb durch den Vorfall nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.