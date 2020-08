Polizeibericht aus Leonberg Gegenstand fällt auf die Frontscheibe

Leonberg - Einen ordentlichen Schreck hat eine 45 Jahre alte Autofahrerin am Mittwoch bekommen. Als sie gegen 14 Uhr mit ihrem BMW auf der Römerstraße unterwegs war, krachte in Höhe der Fußgängerbrücke zwischen Leo-Center und Leo2000-Gebäude plötzlich ein Gegenstand auf die Windschutzscheibe. Diese wurde dabei beschädigt. Die Frau konnte die Fahrt unverletzt fortsetzen. Der Schaden am Auto beläuft sich auf rund 1000 Euro, teilt die Polizei mit.