Leonberg - Am Montag gegen 7.20 Uhr hat es in Eltingen einen Unfall gegeben. Im Einmündungsbereich Hainbuchenweg / Römerstraße wollte eine 16-Jährige die Straße an einem Fußgängerweg überqueren. Als sich die Jugendliche auf dem Überweg befand, näherte sich von rechts ein unbekannter Fahrer, der auf der Römerstraße vermutlich mit einem weißen Kleinwagen unterwegs war. Der Wagen streifte die 16-Jährige, die auf den Asphalt stürzte und sich leicht verletzte. Der Autofahrer, der kurz angehalten hatte, kümmerte sich nicht um die Verletzte und fuhr in Richtung Hainbuchenweg weiter. Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann handeln, der eine Brille trug und grau-blonde, dünne Haare hat. Hinweise: 0 71 52 / 60 50.