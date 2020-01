Leonberg - In der Nacht zum Mittwoch haben sich unbekannte Täter auf einem Firmengelände in der Bruckenbachstraße in Eltingen zu schaffen gemacht. Auf dem Gelände befindet sich ein umzäunter Lagerplatz. Die Täter manipulierten den Zaun, sodass es ihnen gelang die gesamte Zugangstür auszuhängen. Anschließend stahlen die Diebe schadhafte Fahrzeugteile, die dort gelagert werden, und machten sich mit diesen davon. Der Wert der Beute wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise: Telefon 0 71 52 / 60 50.