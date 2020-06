Leonberg - Der Fahrer eines schwarzen Audi hat vermutlich am Sonntag gegen 16.10 Uhr einen Toyota beschädigt, der in der Römerstraße auf einem Parkplatz abgestellt war. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und der Polizei gemeldet. Bei dem Audi soll es sich um einen SUV gehandelt haben. Der Schaden an dem Toyota wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leonberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0 71 52 / 60 50 zu melden.