Polizeibericht aus Leonberg Exhibitionist am Bahnhof unterwegs

Leonberg - Ein 20-Jähriger hat sich am Mittwoch am Leonberger Bahnhof vor einer Frau entblößt. Wie die Polizei berichtet, lief eine 56-Jährige gegen 9.30 Uhr durch eine Unterführung, als der Mann vor ihr seinen Penis präsentierte. Die Geschädigte sprach zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit an, die den Vorfall der Bundespolizei meldeten und den 20-Jährigen bis zum Eintreffen der Streife festhielten.