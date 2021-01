Polizeibericht aus Leonberg Erneut versuchter Einbruch in Markt

Leonberg - Bislang unbekannte Täter haben erneut versucht, in den Lebensmittelmarkt in Warmbronn einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, löste die Alarmanlage am frühen Dienstagmorgen gegen 4.35 Uhr aus. Der Ladenbesitzer verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass die Eingangstür beschädigt worden war. Der angerichtete Schaden reichte jedoch nicht aus, um in den Markt eindringen zu können. Eine Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos.