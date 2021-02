Polizeibericht aus Leonberg Einsatz: Senior will sich selbst verletzen

Leonberg - Ein 66-Jähriger in einem psychischen Ausnahmezustand hat am späten Sonntagnachmittag die Leonberger Polizei auf Trab gehalten. Ein Zeuge hatte die Beamten alarmiert, nachdem er einen Mann beobachtet hatte, der schreiend auf der Straße in Höhe der Hirschbrunnenkreuzung an der Altstadt herumlief. Dabei soll er gedroht haben, sich selbst mit einem Gegenstand zu verletzten. Des Weiteren bestand die Vermutung, dass er mit einer Eisenstange bewaffnet sein könnte. Deshalb hatten die Beamten, bevor sie gegen 17 Uhr am Einsatzort eintrafen, eine spezielle Schutzausrüstung angelegt.