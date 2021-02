Leonberg - Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstagabend in ein kirchliches Gemeindehaus in der Marienstraße in Leonberg eingebrochen. Über ein Fenster verschaffte sich der Einbrecher in der Zeit zwischen 20 und 23 Uhr Zutritt zum Gebäude. Er durchsuchte alle Büros und nahm Bargeld mit.