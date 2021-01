Leonberg - Im Leonberger Teilort Warmbronn ist in der Nacht auf Mittwoch in einen Lebensmittelmarkt eingebrochen worden. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter auf noch ungeklärte Art und Weise Zugang zu dem Einkaufsmarkt in den Ziegelwiesen. Aus Lager- und Büroräumen entwendete er Tabakwaren und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas gesehen haben oder anderweitig Hinweise geben können. Telefon: 0 71 52 / 60 50.