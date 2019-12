Polizeibericht aus Leonberg Einbruch in Kino-Gaststätte

Leonberg - Über einen Nebeneingang haben sich unbekannte Täter in der Nacht zum Montag gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte im Kino-Center an der Neuen Ramtelstraße verschafft. Aus einem Büroraum schleiften sie einen Tresor mit Bargeld und Gutscheinen ins Freie und transportierten ihn ab. Zeugen, die im Bereich des Kino-Centers am Sonntagabend oder in der Nacht zum Montag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Telefon 0 71 52 / 60 50, in Verbindung zu setzen.