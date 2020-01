Polizeibericht aus Leonberg Einbruch in Firma im Hertich

Leonberg - Bislang unbekannte Einbrecher sind in der Nacht zum Dienstag in ein Firmengebäude im Industriegebiet Hertich in Leonberg-Eltingen eingedrungen. Wie die Polizei am Neujahrstag berichtete, drangen sie in der Zeit zwischen Montag, 20.30 Uhr, und Dienstag, 5.30 Uhr, in das Gebäude ein. Dabei entwendeten sie Arbeitsmaschinen und Zubehör im Wert von etwa 2000 Euro. Hinzu kommt der Schaden an Zufahrtstor und Eingangstür, den die Polizei noch nicht beziffern kann.