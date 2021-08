Polizeibericht aus Leonberg Einbruch in Doppelhaus in Höfingen

Leonberg - In der Nacht zum Donnerstag ist ein noch unbekannter Täter in ein Doppelhaus in der Erwin-Schöttle-Straße in Höfingen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, versuchte der Täter zunächst die Seitentür einer Doppelhaushälfte aufzuhebeln. Weil ihm das offenbar nicht gelang, wuchtete er das Schutzgitter eines Kellerfensters aus der Verankerung, brach das dahinter liegende Fenster auf und stieg in das Haus ein. Ob er etwas mitgenommen hat, ist derzeit noch unklar.