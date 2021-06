Leonberg - Am Montagvormittag ist ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Annette-Kolb-Straße in Leonberg eingebrochen. Zwischen 8.40 und 11.15 Uhr hebelte der Unbekannte die Balkontür an der Rückseite des Hauses auf. Im Obergeschoss durchsuchte er zwei Zimmer und stahl etwa 50 Euro aus einem Geldbeutel. Ob der Einbrecher weitere Beute machte, steht nach aktuellem Ermittlungsstand noch nicht fest. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf einen dreistelligen Betrag. Hinweise zum Einbruch nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 0 71 52 / 60 50 entgegen.