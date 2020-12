Leonberg - Die Polizei sucht Zeugen, die einen bislang unbekannten Täter beobachtet haben, der sich zwischen Samstag 20.30 Uhr und Sonntag 16 Uhr Zugang zu den Räumen eines Discounters in der Wilhelmstraße in Leonberg-Eltingen verschafft hat. Der Einbrecher durchsuchte die Räume. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht abschließend festgestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter 0 71 52 / 60 50 mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.