Leonberg - In ein Bistro in der Brennerstraße in Eltingen eingebrochen ist zwischen Mittwoch bis Montag ein bislang unbekannter Täter. Der hebelte eine Kellertür in dem Geschäftshaus auf, öffnete in den Gaststättenräumen gewaltsam einen Zigaretten- und zwei Geldspielautomaten und ließ neben deren Inhalt noch weiteres Bargeld sowie ein Laptop, ein I-Pad und eine Eiswürfelmaschine mitgehen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Beim Einbruch richtete der Täter zudem rund 5000 Euro Sachschaden an. Hinweise an das Polizeirevier Leonberg unter 0 71 52 / 60 50.