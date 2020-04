Polizeibericht aus Leonberg Einbrecher im Elsterweg

Leonberg - In der Nacht zum Donnerstag zwischen Mitternacht und 2.15 Uhr ist im Elsterweg ein Einbrecher unterwegs gewesen. Im Garten eines Grundstücks, das zu einem Haus gehört, befindet sich ein als Werkstatt genutzter Bau. Indem der Täter ein Fenster gewaltsam öffnete, gelangte er in diese Werkstatt. Vermutlich bemerkte er recht schnell, dass er von dort aus nicht in das Haus vordringen kann. Um die Werkstatt wieder verlassen zu können, versuchte er nun wohl die Werkstatttür aufzubrechen. Als dies misslang, kletterte er wieder aus dem Fenster. Nun machte er sich an der Vergitterung zweier Fenster des Wohnhauses zu schaffen. Schließlich ließ er jedoch auch hiervon ab und begab sich zum Nachbarhaus. Als er dort einen herunter gelassenen Rollladen nach oben schob, erwachte eine in diesem Zimmer schlafende Frau. Als sie das Licht anschaltete, ergriff der Unbekannte die Flucht.