Leonberg - Einen dreistelligen Bargeldbetrag hat ein bislang unbekannter Täter erbeutet, der am Montag zwischen 8.10 Uhr und 18.20 Uhr in eine Wohnung in der Laichinger Straße im Ezach eingebrochen ist. Über die Terrassentür, die er aufhebelte, verschaffte sich der Einbrecher Zugang und durchsuchte die komplette Wohnung. Die Polizei in Leonberg sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben (Telefon 0 71 52 / 60 50).