Leonberg - Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro haben bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus im Hainbuchen weg in Leonberg erbeutet. Die Einbrecher hebelten am Samstag etwa im Zeitraum zwischen 16 und 17.45 Uhr vermutlich mit einem Werkzeug die Haustür auf und durchsuchten in der Folge mehrere Zimmer. Möglicherweise sind sie während der Tat gestört worden, sodass sie das Haus durch ein Wohnzimmerfenster verließen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter 0 71 52 / 60 50 in Verbindung zu setzen.