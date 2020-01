Leonberg - Drei bislang unbekannte Täter haben am Montagabend gegen 18.40 Uhr versucht, in ein Lager in der Paul-Ehrlich-Straße in Höfingen einzudringen. Während die Täter zunächst ein Fenster einschlugen, wurden sie von zwei Zeugen dabei beobachtet. Aus nicht bekannten Gründen ließen die Täter von ihrem weiteren Vorhaben ab. Mutmaßlich haben sie das Objekt nicht betreten und somit auch nichts gestohlen, bevor sie sich l aus dem Staub machten. Nachdem die Zeugen das Geschehen beobachtet hatten, alarmierten sie umgehend die Polizei. Im Bereich der Pforzheimer Straße wurden zwei junge Männer im Alter von 16 und 18 Jahren, auf die die Täterbeschreibung passte, kontrolliert. Sie wurden durchsucht und die Polizisten nahmen die Personalien auf. Inwiefern die beiden Männer im Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch stehen, bedarf weiterer Ermittlungen. Obendrein dauern die Ermittlungen nach dem dritten noch unbekannten Täter an. Es ist lediglich bekannt, dass die unbekannte Person zur Tatzeit dunkel gekleidet war. Zeugenhinweise: Telefon 0 71 52 / 60 50.