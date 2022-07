Polizeibericht aus Leonberg Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ein aufmerksamer Anwohner in der Schellingstraße in Leonberg konnte am späten Mittwochabend einen Einbruch vereiteln. Wie die Polizei berichtet, bemerkte der Anwohner gegen 23.45 Uhr einen Mann, der im Begriff war, in ein Haus in der Schellingstraße einzubrechen. Da der Anwohner wusste, dass die 63-jährige Bewohnerin des Hauses derzeit im Urlaub ist, rief er einen weiteren Nachbarn zu Hilfe. Gemeinsam gelang es ihnen, den mutmaßlichen Einbrecher nach Verlassen des Gebäudes bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.