Leonberg - Eine Frau soll am Donnerstagabend eine Jugendliche im Bus geschlagen haben. Gegen 20.30 Uhr fuhr die 69-jährige, offenbar alkoholisierte Frau im Bus der Linie 651 in der Straße „Alter Bahnhofweg“ in Höfingen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Frau eine 17-Jährige angesprochen haben, weil diese ihre Mund-Nasen-Maske vermutlich nicht korrekt getragen hatte. Die 17-Jährige, die eine Reihe weiter vorne saß, entgegnete irgendetwas, woraufhin die 69-Jährige die Jugendliche mit der flachen Hand geschlagen haben soll. Zudem soll die Frau die 17-Jährige mit einem Schuh, den sie ausgezogen hatte, attackiert haben und die Begleiterin der 17-Jährigen getroffen haben. Die beiden jungen Frauen trugen keine sichtbaren Verletzungen davon. Ob die 69-Jährige verletzt wurde, muss noch geklärt werden. Sie muss mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.