Polizeibericht aus Leonberg Ehemann rastet auf Parkplatz aus

Leonberg - Der Waldparkplatz entlang der Kreisstraße 1009 zwischen dem Ortsteil Warmbronn und der Bundesstraße 295 ist am Mittwoch gegen 16.10 Schauplatz einer handgreiflichen Auseinandersetzung geworden. Eine Zeugin war auf das Geschehen aufmerksam geworden und alarmierte umgehend die Polizei. Eine 40-jährige Frau hatte sich mit einem 47 Jahre alten Bekannten auf dem Parkplatz getroffen. Ihr 42-jähriger Ehemann, von dem die Frau getrennt lebt, stieß plötzlich hinzu. Offenbar hatte er den Wagen seiner Noch-Ehefrau mit einem GPS-Tracker versehen und konnte somit ihren Standort ermitteln. Als er die beiden in einem Fahrzeug erblickte, klopfte er zunächst an die Fensterscheibe.