Polizeibericht aus Leonberg Drogenschmuggel: Dealer festgenommen

Leonberg/Stuttgart - In einer seit April intensiv vorbereiteten Aktion ist Ermittlern ein Schlag gegen eine Tätergruppe gelungen, die im Verdacht steht, in großem Umfang mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Vorangegangen waren monatelange verdeckt geführte Ermittlungen. Am Donnerstagabend wurden rund 11,5 Kilogramm Betäubungsmittel , hauptsächlich Marihuana und Kokain, sowie Bargeld in Höhe von knapp 5000 Euro sichergestellt. Sechs Männer zwischen 20 und 52 Jahren wurden vorläufig festgenommen. An dem Einsatz waren auch Kräfte aus Leonberg beteiligt.