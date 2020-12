Polizeibericht aus Leonberg Drei Verletzte bei Unfall im Autobahndreieck

Leonberg - Drei Leichtverletzte und fünf beschädigte Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Samstagvormittag im Autobahndreieck Leonberg ereignet hat. Ein 44-Jähriger war gegen 11.45 Uhr mit seinem Opel auf der Überleitung von der A 8 aus Richtung München in Richtung Heilbronn unterwegs. Verkehrsbedingt musste er anhalten. Eine 18-Jährige in einem VW sowie ein 56-Jähriger in einem BMW erkannten das offenbar zu spät und fuhren jeweils auf das Auto vor ihnen auf.