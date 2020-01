Leonberg - Auf diverse Baumaterialien hatten es Diebe abgesehen, die zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, in der Straße „Obere Burghalde“ in Leonberg zuschlugen. Im Außenbereich eines Rohbaus ließen sie Dämmplatten, Außenputz und Gewebewinkel mitgehen. Zudem gelangten die Diebe in den verschlossenen Rohbau, wo sie eine Wasserwaage sowie eine Leiter stahlen. Der Wert des Diebesguts ist derzeit nicht bekannt. Hinweise an die Polizei, 0 71 52 / 60 50.