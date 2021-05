Leonberg - In der Nacht auf Mittwoch haben noch unbekannte Diebe in der Gleiwitzer Straße und Allensteiner Straße im Leonberger Stadtteil Ramtel ihr Unwesen getrieben. In beiden Fällen verschafften sich die Unbekannten Zugang zu Autos, die am Straßenrand abgestellt waren. Möglicherweise waren die Autos nicht verschlossen, berichtet die Polizei.