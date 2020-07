Polizeibericht aus Leonberg Der Führerschein ist erst einmal weg

Dies ignorierte der Autofahrer, beschleunigte stark und bog in die Stuttgarter Straße ab. Als er in die Herderstraße abbog, fuhr er über eine Bordsteinkante und prallte dann, an der Einmündung zur Goethestraße, gegen eine Betonmauer und einen Holzzaun. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 27-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Sie machten einen Atemalkoholtest, der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. An dem BMW, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro. Der verursachte Schaden an Bordstein und Zaun wurde auf 300 Euro geschätzt.