Polizeibericht aus Leonberg Der Angeber hat keinen Führerschein

Gegen 20.30 Uhr standen die Polizeibeamten gerade mit dem Streifenwagen an den Waschplätzen in der Bruckenbachstraße in Eltingen, als der Mann mit seinem Wagen vorgefahren kam, den Blickkontakt zu den Beamten suchte, die Augenbrauen hochzog und den Motor seines Toyota zweimal kräftig aufheulen ließ.