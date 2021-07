Polizeibericht aus Leonberg Brennende Kerze löst Wohnungsbrand aus

Leonberg - In einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Rutesheimer Straße in Leonberg hat es am Sonntagabend gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine brennende Kerze gegen 18.15 Uhr eine Decke entzündet, die auf dem Wohnzimmertisch lag. Das Feuer griff auf einen Teil der Wohnung im dritten Obergeschoss des Hauses über. Die Leonberger Feuerwehr, die mit 35 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort war, konnte verhindern, dass sich das Feuer auch auf die Nachbarwohnungen ausbreitete.