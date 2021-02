Polizeibericht aus Leonberg Bremsen kaputt: Lkw auf der A 8 gestoppt

Leonberg - Eine kaputte Bremsanlage und ein gerissener Rahmen am Anhänger – in diesem Zustand hat die Verkehrspolizei am Dienstagnachmittag ein Lkw-Gespann auf der Autobahn 8 zwischen dem Kreuz Stuttgart und Leonberg-Ost aus dem Verkehr gezogen. Den Beamten der Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg war gegen 15 Uhr der verkehrunsichere Klein-Lkw aus Litauen aufgrund einer augenscheinlich unzureichenden Bremswirkung aufgefallen. Das mit zwei Autos beladene Gespann wurde daraufhin kontrolliert.