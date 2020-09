Polizeibericht aus Leonberg BMW beschädigt beim Ausparken

Leonberg - Die Polizei sucht weitere Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Samstag gegen 22.05 Uhr in der Breitwiesenstraße in Leonberg-Ramtel gegenüber eines Fitnessstudios ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein bislang Unbekannter mit seinem Wagen rückwärts aus und stieß dabei gegen den BMW, der am gegenüberliegenden Straßenrand abgestellt war. Dann fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden von etwa 1000 Euro zu kümmern.