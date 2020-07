Leonberg - Die Polizei hat am Sonntagabend in Leonberg einen Mann aufgegriffen, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Als die Beamten gegen 21.30 Uhr eintrafen, lag der sichtbar alkoholisierte 38-Jährige in der Balinger Straße in einer Garage vor einem Haus. Im Gespräch mit den Beamten war er einsichtig, als sie ihm erklärten, dass er zu einem Arzt müsse und sie ihn mitnehmen würden.