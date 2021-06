Polizeibericht aus Leonberg Betrunkener Fahrer drängt Lkw ab und flieht

Leonberg - Der alkoholisierte Fahrer eines Sattelzugs hat am Dienstagabend einen Unfall auf der A8 bei Leonberg verursacht und ist anschließend von der Unfallstelle geflohen. Um 18.35 Uhr wollte der 57-Jährige zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart die Spur über alle vier Fahrstreifen wechseln. Dabei drängte er einen weiteren 57 Jahre alten Sattelzug-Lenker so weit ab, dass dieser mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Auch die beiden Sattelzüge selbst berührten sich dabei. Beweismaterial konnte die Polizei auch in Form eines Videos sicherstellen: Der Unfallhergang wurde durch eine Dashcam im abgedrängten Sattelzug aufgenommen. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf etwa 15 000 Euro.