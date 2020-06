Leonberg - Das Polizeirevier Leonberg sucht weitere Zeugen zu einem Vorfall am Sonntag gegen 10.45 Uhr in der Dobelstraße in Gebersheim. Eine Anwohnerin meldete der Polizei, dass ihr geparktes Auto und ein Verkehrsschild beschädigt worden seien. Verursacher sei ein Mann in einem roten BMW mit Kennzeichen aus dem Landkreis „Bergstraße“ (HP). Anschließend sei er abgehauen. In seinem Fahrzeug soll auch eine Frau gesessen haben.